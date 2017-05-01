 وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤثر.. جباص ضربو الضو.. وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مؤثر.. جباص ضربو الضو.. وها أشنو وقع ليه

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـسبتة ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات | مجتمع

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء

بعد شد ليا نقطع ليك..السودان على صفيح ساخن قبل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني | دولي

بعد شد ليا نقطع ليك..السودان على صفيح ساخن قبل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟ | مجتمع

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟

بعد خروجه من سجن عكاشة..مول الشكارة لشوف تيفي:مزال غادي نفضح الفساد كيفما قال سيدنا ومغاديش نتنازل | بووز

بعد خروجه من سجن عكاشة..مول الشكارة لشوف تيفي:مزال غادي نفضح الفساد كيفما قال سيدنا ومغاديش نتنازل

شوف الصحافة : الطاجين المغربي على مائدة الجيش الفرنسي لمدة سنتين‎ | بووز

شوف الصحافة : الطاجين المغربي على مائدة الجيش الفرنسي لمدة سنتين‎

الحصاد اليومي : مول الشكارة خارج القضبان‎ | بووز

الحصاد اليومي : مول الشكارة خارج القضبان‎

خطير وبالصورة.. نايضة في اسبانيا بعد هروب سجين مغربي خطير ارتكب أزيد من 70 جريمة | حوادث و حقوق

خطير وبالصورة.. نايضة في اسبانيا بعد هروب سجين مغربي خطير ارتكب أزيد من 70 جريمة

مخرج كليب عندو الزين يكشف لأول مرة لقطة مولات الدجاج..هاشنو قصدنا من هاذ الاختيار | ثقافة و فنون

مخرج كليب ''عندو الزين'' يكشف لأول مرة لقطة '' مولات الدجاج''..هاشنو قصدنا من هاذ الاختيار

من يلعب في طنجرة الريف؟

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات

بتاريــخ : 12 ماي 2017 / 02:23 وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـسبتة ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات | مجتمع
وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات
مازال التحرش الجنسي سيد الموقف في المعبر الحدودي لمدينة سبتة، والذي يعرف حركة مكتضة للنساء اللواتي يدخلن ويخرجن في اليوم أكثر من مرة، حيث يمتهن التهريب المعيشي، إذ كشفت اليوم الخميس جمعية حقوق

شوف تيفي

مازال التحرش الجنسي سيد الموقف في المعبر الحدودي لمدينة سبتة، والذي يعرف حركة مكتضة للنساء اللواتي يدخلن ويخرجن في اليوم أكثر من مرة، حيث يمتهن التهريب المعيشي، إذ كشفت اليوم الخميس جمعية حقوق الإنسان الاسبانية بمنطقة الأندلس أن النساء المغربيات العابرات لهذا المعبر يتعرضن للتحرش الجنسي من طرف رجال الأمن.

واتهمت الجمعية جميع رجال الأمن الإسبان العاملين بباب سبتة بمختلف تلاوينهم بتحرشهم على النساء، فضلا عن الحراس الخاصين ، حيث تعامل المرأة المغربية في المعبر بطريقة مهينة.

وعن الوفيات التي وقعت مؤخرا في المعبر ذاته وراح ضحيتها نساء مغربيات يمتهن التهريب المعيشي، طالبت الجمعية بفتح تحقيق موسع في النازلة، هذا في الوقت الذي سيناقش فيه البرلمان الاسباني هذه التجاوزات، بعد أن توصل النواب اليوم الخميس بتقارير حول الوضعية الكارثية التي يعرفها المعبر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سبتة معبر اسبانيا أمن تحرش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟ | مجتمع

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟

مثير وبالفيديو..بعد حمزة الدرهم : ولد الفشوش آخر دار مخالفة وعربد على البوليس بالقرب من البرلمان في الرباط.. وها شنو وقع | مجتمع

مثير وبالفيديو..بعد حمزة الدرهم : ولد الفشوش آخر دار مخالفة وعربد على البوليس بالقرب من البرلمان في الرباط.. وها شنو وقع

فيديو مثير..متبقاوش تيقو: متسول داير راسو عْما..شوفو كيفاش | مجتمع

فيديو مثير..متبقاوش تيقو: متسول داير راسو عْما..شوفو كيفاش

مؤلم وصادم.. جماعة الانتي بالاكا المسلحة ذبحت الجندي المغربي وقامت بالتمثيل بجثته قبل دفنه | مجتمع

مؤلم وصادم.. جماعة ''الانتي بالاكا'' المسلحة ذبحت الجندي المغربي وقامت بالتمثيل بجثته قبل دفنه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

حكاية الحاجة خديجة مع مرضى داء السرطان

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24 | قنوات أخرى

يوميات لالة لعروسة - الحلقة 24

مصرع أكثر من 20 شخصا في حفل زفاف بالهند | زووم

مصرع أكثر من 20 شخصا في حفل زفاف بالهند

طريقة بسيطة لتحضير كراتان بالخضرمن ابتكار الشاف الهادي | قنوات أخرى

طريقة بسيطة لتحضير كراتان بالخضرمن ابتكار الشاف الهادي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤثر.. جباص ضربو الضو.. وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 59 دقيقة

مؤثر.. جباص ضربو الضو.. وها أشنو وقع ليه

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـسبتة ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات | مجتمع

وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء

بعد شد ليا نقطع ليك..السودان على صفيح ساخن قبل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني | دولي

بعد شد ليا نقطع ليك..السودان على صفيح ساخن قبل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟ | مجتمع

مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟

﻿ ﻿
أمس 18:25 GMT

عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.