وشهد شاهد من أهلها..شوفو أشنو كيوقع في المعبر الحدودي لـ''سبتة'' ..البوليس الإسباني يتحرش بالنساء المغربيات ﻿

مازال التحرش الجنسي سيد الموقف في المعبر الحدودي لمدينة سبتة، والذي يعرف حركة مكتضة للنساء اللواتي يدخلن ويخرجن في اليوم أكثر من مرة، حيث يمتهن التهريب المعيشي، إذ كشفت اليوم الخميس جمعية حقوق

شوف تيفي

مازال التحرش الجنسي سيد الموقف في المعبر الحدودي لمدينة سبتة، والذي يعرف حركة مكتضة للنساء اللواتي يدخلن ويخرجن في اليوم أكثر من مرة، حيث يمتهن التهريب المعيشي، إذ كشفت اليوم الخميس جمعية حقوق الإنسان الاسبانية بمنطقة الأندلس أن النساء المغربيات العابرات لهذا المعبر يتعرضن للتحرش الجنسي من طرف رجال الأمن.

واتهمت الجمعية جميع رجال الأمن الإسبان العاملين بباب سبتة بمختلف تلاوينهم بتحرشهم على النساء، فضلا عن الحراس الخاصين ، حيث تعامل المرأة المغربية في المعبر بطريقة مهينة.

وعن الوفيات التي وقعت مؤخرا في المعبر ذاته وراح ضحيتها نساء مغربيات يمتهن التهريب المعيشي، طالبت الجمعية بفتح تحقيق موسع في النازلة، هذا في الوقت الذي سيناقش فيه البرلمان الاسباني هذه التجاوزات، بعد أن توصل النواب اليوم الخميس بتقارير حول الوضعية الكارثية التي يعرفها المعبر.



