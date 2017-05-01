بعد شد ليا نقطع ليك..السودان على صفيح ساخن قبل الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني ﻿

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أخيرا وبعد سلسلة مفاوضات، من المنتظر أن يتم الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني في السودان، بعد ساعات من الآن، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف المصدر ذاته أن نائب الرئيس السوداني رئيس الوزراء بكري حسن صالح سيعقد مؤتمرا صحفيا في العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي لإعلان التشكيل الحكومي، كما أن الوزراء المعينون سيؤدون القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير بالقصر الجمهوري مساء غد الجمعة.
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