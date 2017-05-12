مثير وبالصور..قمصان شبابية غريبة في الأسواق المغربية الصيف المقبل..واش بصح؟ ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صور قمصان مثيرة خاصة بالشباب، قيل إنها ستنتشر في الأسواق المغربية خلال الصيف المقبل.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صور قمصان مثيرة خاصة بالشباب، قيل إنها ستنتشر في الأسواق المغربية خلال الصيف المقبل.

وسيظهر الشبان خلال ارتدائهم لهذه القمصان الغريبة كأنهم عراة، وهو ما جعل العشرات من النشطاء يتفاعلون، واصفين الأقمصة والموضة الجديدة بـ "المقززة".

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء أن ظهور هذه القمصان الغريبة بالأسواق المغربية، سيعتبر سابقة من نوعها، خاصة أن مجموعة من الشباب غريبي الأطوار والمتعطشين للجديد، سيكونون أول المدمنين على هذه الموضة الجديدة.