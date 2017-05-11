خطير وبالصورة.. نايضة في اسبانيا بعد هروب سجين مغربي خطير ارتكب أزيد من 70 جريمة ﻿

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مازالت السلطات الاسبانية تبحث عن شاب مغربي، مصنف "مسجل خطر"، وذلك بعد أن استطاع الإفلات بجلده من قلب المحكمة بقرطاجة الاسبانية، وذلك بطريقة هوليودية لم يستسغ معها البوليس الاسباني استيعاب طريقة الهروب بعد .
وكشفت مصادر إسبانية أن المعني بالأمر استطاع الهروب بطريقة مثيرة، ولازال البحث مستمرا عنه لإيقافه ، حيث تم فتح تحقيق في النازلة، من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.
وارتكب السجين الخطير الهارب حسب المصادر ذاتها، أزيد من 70 قضية خطيرة جدا، وفر إلى وجهة مجهولة في أول فرصة أتيحت له.
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