حسبان يرد على اللاعبين المضربين عن التداريب ببلاغ عبر موقع الرجاء ﻿

بعد ثلاثة أيام على خوض لاعبي الفريق الأخضر إضرابا عن التداريب احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من طرف مكتب حسبان،أكدت إدارة النادي الأخضر في بلاغ نشرته عبر موقعها الالكتروني مساء اليوم الخميس أن

شــوف سبــور : محمد بوحتة

بعد ثلاثة أيام على خوض لاعبي الفريق الأخضر إضرابا عن التداريب احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم من طرف مكتب حسبان،أكدت إدارة النادي الأخضر في بلاغ نشرته عبر موقعها الالكتروني مساء اليوم الخميس أن المكتب المسير للفريق يعمل بكل جدية من أجل تسوية المستحقات المالية العالقة في ذمة النادي.

وأضاف البلاغ أن المكتب المسير للفريق صرف شطر مهم من المستحقات المالية، كما سيلتزم مسؤولوا الرجاء بالإستمرار في صرف باقي المستحقات.

وفيما يلي بلاغ فريق الرجاء البيضاوي الذي تم نشره مساء اليوم :