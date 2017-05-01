بالفيديو: ليون يفوز على أجاكس بثلاثية... وزياش رابع لاعب مغربي يصل لنهائي كأس الإتحاد الأوروبي ﻿

تأهل فريق أجاكس أمستردام الهولندي إلى المباراة النهائية رغم هزيمته مساء يومه الخميس أمام مضيفه فريق ليون الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، برسم إياب كأس الإتحاد الأوروبي.

شــوف سبــور : محمد بوحتة

تأهل فريق أجاكس أمستردام الهولندي إلى المباراة النهائية رغم هزيمته مساء يومه الخميس أمام مضيفه فريق ليون الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، برسم إياب كأس الإتحاد الأوروبي.

وتعاقب على تسجيل أهداف الفريق الفرنسي كل من ألكسندر لاكازيتي و رشيد غزال في الدقائق 44 ، 45 و 80 من عمر المباراة، بينما سجل الهدف الوحيد لأجاكس اللاعب كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

ورغم هذه الهزيمة تأهل أصدقاء الدولي المغربي حكيم زياش إلى المباراة النهائية مستفدين من مباراة الذهاب والتي إنتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وساهم اللاعب المغربي زياش بشكل كبير في تأهل فريقه أجاكس إلى المباراة النهائية من الدوري الأوربي بعد أن تألق في مباراة الذهاب وصنع ثلاثة أهداف لزملائه بالفريق الهولندي.

وبعد أن حقق زياش التأهل رفقة فريقه أجاكس للمباراة النهائية أصبح الأسد المغربي رابع لاعب مغربي يصل للمباراة النهائية من كأس الإتحاد الأوروبي، بعد كل من عبد الكريم ميري "كريمو" الذي شارك في نهائي 1998 رفقة فريق باستيا الفرنسي، و سعيد بوطاهر الذي شارك في نهائي 2002 رفقة نادي فينورد روتردام الهولندي، بينما كان آخر لاعب مغربي شارك في المباراة النهائية من كأس الإتحاد الأوروبي اللاعب موحا اليعقوبي رفقة فريق إسبانيول الإسباني سنة 2007.

تجدر الإشارة إلى أن فريق أجاكس أمستردام سيواجه فريق مانشستر يونايتد في المباراة النهائية خلال شهر يونيو المقبل.