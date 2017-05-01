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مثير وبالفيديو..بعد حمزة الدرهم : ولد الفشوش آخر دار مخالفة وعربد على البوليس بالقرب من البرلمان في الرباط.. وها شنو وقع

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 23:06 مثير وبالفيديو..بعد حمزة الدرهم : ولد الفشوش آخر دار مخالفة وعربد على البوليس بالقرب من البرلمان في الرباط.. وها شنو وقع | مجتمع
مثير وبالفيديو..بعد حمزة الدرهم : ولد الفشوش آخر دار مخالفة وعربد على البوليس بالقرب من البرلمان في الرباط.. وها شنو وقع
بعد أسابيع قليلة من واقعة ''حمزة الدرهم'' ''ولد الفشوش'' كما اشتهر إعلاميا، ظهر مقطع فيديو جديد، يوثق لحظة عربدة ''أردني'' على المصالح الأمنية بمدينة الرباط، بعد رفضه منح أوراقه الشخصية والأوراق الخاصة

"شوف تيفي"

بعد أسابيع قليلة من واقعة "حمزة الدرهم" "ولد الفشوش" كما اشتهر إعلاميا، ظهر مقطع فيديو جديد، يوثق لحظة عربدة "أردني" على المصالح الأمنية بمدينة الرباط، بعد رفضه منح أوراقه الشخصية والأوراق الخاصة بالسيارة عقب ارتكابه مخالفة مرورية.

وحسب ناشري هذا الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن فصوله جرت اليوم الخميس، بشارع محمد الخامس بالقرب من مبنى البرلمان بالرباط، حيث عربد هذا "الأردني" على المصالح الأمنية ورفض تسليمهم رخصة السياقة ووثائق السيارة التي كان يقودها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ولد الفشوش حمزة الدرهم المصالح الأمينة السيارة الرباط

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