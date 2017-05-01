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بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 22:53 عاجل وسار للمغاربة: المغرب أصبح قريبا من تنظيم مونديال 2026 بعد دخول شخصية قوية ومؤثرة على الخط لدعم ملف المغرب.. | سبور
عاجل وسار للمغاربة: المغرب أصبح قريبا من تنظيم مونديال 2026 بعد دخول شخصية قوية ومؤثرة على الخط لدعم ملف المغرب..
قال الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، الملغاشي أحمد أحمد ''إننا كأفارقة سيكون تأييدنا كاملا لملف الترشيح المغربي لكأس العالم 2026 ''.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

قال الرئيس الجديد للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، الملغاشي أحمد أحمد "إننا كأفارقة سيكون تأييدنا كاملا لملف الترشيح المغربي لكأس العالم 2026 ".

وأكد المسؤول الجديد للكونفدرالية الإفريقية ،في تصريح لصحيفة (الشرق) القطرية، أن دعم الهيئة القارية سيكون قويا لملف المغرب "لكي ينجح في تحقيق هذا الحلم في ظل ما يمتلكه من بنية تحتية من ملاعب ومنشآت في كل المدن".

وعبر عن سعادته بالمشاركة، ولأول مرة بصفته رئيسا للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، في أشغال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم ال67، التي تحتضنها المنامة اليوم الخميس.

كما أعرب عن ارتياح الكونفدرالية الإفريقية للعبة لقرار رفع حصة الاتحاد في مونديال 2026 من خمس إلى تسع مقاعد ونصف"، مشيرا الى أن من شان ذلك أن "يعطي الفرصة للعديد من الدول الإفريقية التي تطورت كثيرا على الصعيد الكروي ولم يحالفها الحظ في الوصول إلى العالمية أو لدول ابتعدت عن النهائيات لفترات طويلة".

وأكد أن العمل جار داخل الهيئة القارية ضمن "مجموعة متكاملة من الأشخاص على إعادة بناء الكرة الإفريقية من الأساس".

يشار الى أنه تقرر خلال الجمعية العمومية للإتحاد الدولي لكرة القدم ال67 أن يتم اتخاذ القرار بشأن اختيار أي من مقدمي طلبات الترشيح لاستضافة كأس العالم 2026 من قبل الجمعية العمومية ال68، الذي من المقرر عقدها في موسكو بتاريخ 13 يونيو من العام المقبل، وذلك عشية المباراة الافتتاحية لكأس العالم المقبلة.

 

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