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بالفيديو: المغربي مروان فلايني يسجل هدفا رائعا و يؤهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 22:45 بالفيديو: المغربي مروان فلايني يسجل هدفا رائعا و يؤهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي | سبور
بالفيديو: المغربي مروان فلايني يسجل هدفا رائعا و يؤهل فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي
تعادل فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي مساء يومه الخميس مع ضيفه فريق سيلتا فيغو الإسباني بنتيجة هدف لمثله، برسم إياب كأس الإتحاد الأوربي في المباراة التي جمعت بينهم بملعب أولد ترافورد.

شــوف سبــور : محمد بوحتة

تعادل فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي مساء يومه الخميس مع ضيفه فريق سيلتا فيغو الإسباني بنتيجة هدف لمثله، برسم إياب كأس الإتحاد الأوربي في المباراة التي جمعت بينهم بملعب أولد ترافورد.

وافتتح باب التسجيل مراون الفلايني المغربي الأصل البلجيكي الجنسية للشياطن الحمر في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بينما عدل النتيجة اللاعب الأرجنتيني فاكوندو رونكاليا، للفريق الإسباني في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبعد هذه النتيجة حجز فريق مانشستر يونايتد مقعده في المباراة النهائية، ليضرب موعدا مع فريق أجاكس أمستردام والتي ستقام على ملعب فريندز آرينا بمدينة سولنا السويدية.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب التي جمعت بين مانشستر يونايتد و سيلتا فيغو إنتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح "الشياطين الحمر".

 

 

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