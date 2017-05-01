الوداد البيضاوي يبدأ رحلة البحث عن اللقب الإفريقي بمواجهة القطن الكاميرون ﻿

يخوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم أولى مبارياته بعد تأهله إلى نظام المجموعات بالمنافسات الإفريقية عندما يستقبل يوم غد الجمعة فريق القطن الكاميروني، برسم الجولى الأولى من المجموعة الرابعة

شــوف سبــور : محمد بوحتة

يخوض فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم أولى مبارياته بعد تأهله إلى نظام المجموعات بالمنافسات الإفريقية عندما يستقبل يوم غد الجمعة فريق القطن الكاميروني، برسم الجولى الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وعلمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن الفريق الأحمر سيدخل مكتمل الصفوف في مباراة الغد وبدون أي مركب نقص , حيث أكدت ذات المصادر، أن اللاعب السنغالي مرتدا فال، لن يتأكد لحد غيابه عن المباراة المذكورة.

وأضافت ذات المصادر، أن أبناء الإطار الوطني الحسين عموتة ، واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم و هم مستعدون تمام الإستعداد من أجل خوض هذا اللقاء الذي يعتبر مفتاح هذه المغامرة في الأدغال الإفريقية.

هذا و من المنتظر أن يدخل "وداد الأمة" في مباراة الغد بمعنويات مرتفعة سيما بعد الإنتصارات المتتالية التي حققها الفريق بالدوري الإحترافي أمام كل من شباب قصبة تادلة، الرجاء البيضاوي، إتحاد طنجة و حسنية أكادير.

وسيدخل مدرب الوداد الحسين عموتة، في مباراة الغد مثقلا بتجربته الكبيرة في المنافسات الإفريقية سيما أن الأخير توج بكأس الإتحاد الإفريقي سنة 2010 حين كان يشرف على فريق الفتح الرباطي.

جدير بالذكر، أن مباراة الوداد البيضاوي و القطن الكاميروني سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس إبتداء من الساعة التاسعة ليلا.