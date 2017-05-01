الحرب تستعر داخل حزب ادريس لشكر وهذه أسبابها ﻿

استعرت الحرب بين تيار ''تصحيح المسار'' والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على أبواب المؤتمر العام الذي سيقام نهاية هذا الشهر، حيث أبلغ محمد كنون الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي



شوف تيفي



استعرت الحرب بين تيار "تصحيح المسار" والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على أبواب المؤتمر العام الذي سيقام نهاية هذا الشهر، حيث أبلغ محمد كنون الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي لتمارة الصخيرات إدريس لشكر عن طريق مفوض قضائي، بما يعتبره خرقا للنظامين الأساسي والداخلي أثناء انتداب المؤتمرين بإقليم الصخيرات تمارة. وأكد كنون في احتجاجه أن عملية الانتداب تمت خارج القانون وفي غياب إشراف الكتابة الإقليمية، مما أدى إلى حرمان أعضاء المجلس الإقليمي، ذوي الحق في انتخاب المؤتمرين، وأعلن كنون اعتراضه على المجلس الإقليمي الذي تم انتخابه بمباركة لشكر، مؤكدا أن ما ترتب عنه من انتخاب مؤتمرين باطل لأنه لا صفة تنظيمية لهم، حسب ما جاء في الرسالة الاحتجاجية الذي تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منها. وجاء في محضر المفوض القضائي أن مدير المقر الوطني للحزب رفض التوصل بالاحتجاج الموجه للكاتب الأول للحزب بعد أن اطلع على فحواه، حسب نص المحضر. ليشتد الشد والجذب داخل حزب الوردة الذي يعيش مخاضا عسيرا قبل أيام على المؤتمر.