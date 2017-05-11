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نصف ماراطون البيضاء الدولي يستقطب 52 عداء دولي

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 22:04 نصف ماراطون البيضاء الدولي يستقطب 52 عداء دولي | سبور
نصف ماراطون البيضاء الدولي يستقطب 52 عداء دولي
انطلقت في هذه الأثناء فعاليات الندوة الصحفية للنسخة الرابعة من نصف الماراطون الدولي لمدينة الدار البيضاء المقرر إجراؤه في 21 من شهر ماي الجاري.

شوف سبور " : رشيد محمودي

 

انطلقت في هذه الأثناء فعاليات الندوة الصحفية للنسخة الرابعة من نصف الماراطون الدولي لمدينة الدار البيضاء المقرر إجراؤه في 21 من شهر ماي الجاري.

ويشهد ماراطون الدار البيضاء، مشاركة 52 عداء دولي من بينهم 21 محترف سينافسون على تحطيم الأرقام القياسية إضافة إلى 3700 من العدائين المغاربة.

وحددت اللجنة المنظمة قيمة مالية تقدر ب 20 ألف درهما لصاحب الرتبة الأولى و 15 ألف درهم للرتبة الثانية و 10 آلاف درهم للرتبة الثالثة.

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