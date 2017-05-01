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فيديو مثير..متبقاوش تيقو: متسول داير راسو عْما..شوفو كيفاش

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 21:48 فيديو مثير..متبقاوش تيقو: متسول داير راسو عْما..شوفو كيفاش | مجتمع
فيديو مثير..متبقاوش تيقو: متسول داير راسو عْما..شوفو كيفاش
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، ليلة يومه الخميس، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام شباب، بفضح وكشف متسول، يوهم المواطنين بأنه أعمى حتى يحصل على تعاطفهم، وبالتالي الحصول على بعض الدراهم باستخدام

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية، ليلة يومه الخميس، مقطع فيديو مثير، يظهر لحظة قيام شباب، بفضح وكشف متسول، يوهم المواطنين بأنه أعمى حتى يحصل على تعاطفهم، وبالتالي الحصول على بعض الدراهم باستخدام النصب والاحتيال.

ويوثق هذا الفيديو لحظة قيام شباب، بإيهام المتسول بمنحه ورقة مالية وتصوير ردة فعله، ليقوم بعد ذلك بتفحص الورقة والنظر إليها طويلا، ومباشرة بعد علمه بأنها مجرد ورقة عادية قام بتمزيقها ورميها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة، موضحين أن العديد من المتسولين أصحاب النفوس الضعيفة، يستخدمون الحيلة من أجل كسب تعاطف المواطنين معهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك المتسول الورقة أعمى

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