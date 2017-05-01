مؤلم وصادم.. جماعة ''الانتي بالاكا'' المسلحة ذبحت الجندي المغربي وقامت بالتمثيل بجثته قبل دفنه ﻿

في مشهد وصف بالمروع والمؤلم، أقدمت الجماعة المسلحة ''الانتي بالاكا''، بإعدام الجندي المغربي المختطف لديها بدولة إفريقيا الوسطى، ومثلت بجثته قبل دفنه، بعد فشل المفاوضات مع قوة تابعة للأمم المتحدة.

''شوف تيفي''

في مشهد وصف بالمروع والمؤلم، أقدمت الجماعة المسلحة ''الانتي بالاكا''، بإعدام الجندي المغربي المختطف لديها بدولة إفريقيا الوسطى، ومثلت بجثته قبل دفنه، بعد فشل المفاوضات مع قوة تابعة للأمم المتحدة.

وكانت الصفحة الفايسبوكية، التي تحمل اسم ''القوات الملكية المسلحة''، قد كشفت عن معطيات مثيرة بخصوص مقتل الجندي المغربي، حيث أوضحت أن قوة أممية ومباشرة بعد عملية اختطاف 4 جنود ''مغربي و ثلاثة كمبوديين'' من طرف ميليشيا ''انتي بالاكا'' النصرانية، باشرت عملية البحث عنهم وكللت بالعثور مع الأسف على جثت الجنود الكمبوديين الثلاث مقتولين بوحشية، بعد أن تم ذبحهم، ليبقى الجندي المغربي لوحده أسيرا بيد الميليشيا.

وأضافت الصفحة المهتمة بشؤون الجيش المغربي أن مفاوضات غير رسمية، انطلقت مع الميليشيا قادها القس النصراني ''الأب آلان بليز بيسيالو''، لكنها تعثرت مع الأسف بسبب رفض الأمم المتحدة أن يكون هناك أي عملية تفاوض مع منظمة إرهابية و مبادلة الجندي المغربي بأسرى للميليشيا، وأمام فشل المفاوضات، قامت الميلشيا المسلحة بإعدام الجندي المغربي ودفنه لديهم.

تجدر الإشارة أن بلاغا للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، أفاد بأنه تم تسليم جثمان العسكري المغربي، الذي أعلن عن ''فقدانه'' في هجوم استهدف دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، اليوم الخميس، لتجريدة القوات المسلحة الملكية.

وذكر البلاغ أن دورية تابعة لتجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة مينوسكا، تؤمن مهمة خفر وتأمين فريق للهندسة العسكرية من الكمبودج، تعرضت لهجوم من طرف مجموعة مسلحة مجهولة، عند محور رافاي- بانغاسو على بعد 220 كلم جنوب شرق مدينة بريا، موقع تمركز تجريدة القوات المسلحة الملكية.

وأوضح المصدر ذاته أن تسعة جنود بتجريدة القوات المسلحة الملكية أصيبوا بجروح في هذا الهجوم، حالة أحدهم خطيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تتم حاليا إجراءات نقل جثمان العسكري المغربي بعد استيفاء المساطر الجاري بها العمل داخل البعثة الأممية، مضيفا أنه ستتم إقامة مراسيم العزاء في مكان إقامة أسرة الفقيد.