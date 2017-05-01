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بعد مول الشكارة.. ها بشحال حكموا على سكيزوفرين في قضية إلياس العماري

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 21:19 بعد مول الشكارة.. ها بشحال حكموا على سكيزوفرين في قضية إلياس العماري | مجتمع
بعد مول الشكارة.. ها بشحال حكموا على سكيزوفرين في قضية إلياس العماري
بعد الجدل الذي رافق محاكمة البودكاست سكيزوفرين، بعد أن رفع عليه إلياس العماري دعوى قضائية، كشف مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالجديدة حكمت اليوم الخميس، بمؤاخذة المتهم رضوان أسرموح، المعروف

شوف تيفي

بعد الجدل الذي رافق محاكمة البودكاست سكيزوفرين، بعد أن رفع عليه إلياس العماري دعوى قضائية، كشف مصدر مطلع  أن محكمة الاستئناف بالجديدة  حكمت اليوم الخميس، بمؤاخذة المتهم رضوان أسرموح، المعروف بسكيزوفرين، من أجل جنحتي السب والقذف ومعاقبته بغرامة 5000 درهم مع تحميله الصائر.

وأضاف المصدر ذاته أن المحكمة ذاتها حكمت بقبول المطالب المدنية وإدانة رضوان اسرموح بتعويض مالي قدره درهم واحد رمزي، مع تحميل المتهم الصائر ونشر مقتضيات الحكم بيوميتي الصباح والعلم وتحميله مصاريف النشر، وحجب الفيديوهات موضوع المتابعة بصفة نهائية من جميع المواقع الإلكترونية على نفقة المدان.

 

‫شوف تيفي

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حكم سكيزوفرين محكمة إلياس العماري

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