مثير.. الأمن الاسباني يطيح بأكبر شبكة مسلحة لتهريب الحشيش في اسبانيا يتزعمها طنجاوي وها شحال لقاو ديال الحشيش والفلوس ﻿

تمكنت الأجهزة الأمنية الاسبانية، اليوم الخميس، بتعاون مع الحرس المدني من إسقاط واحدة من أكبر وأخطر شبكات التهريب والاتجار في المخدرات باسبانيا يتزعمها مغربي من طنجة.

شوف تيفي



تمكنت الأجهزة الأمنية الاسبانية، اليوم الخميس، بتعاون مع الحرس المدني من إسقاط واحدة من أكبر وأخطر شبكات التهريب والاتجار في المخدرات باسبانيا يتزعمها مغربي من طنجة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر اسبانية اليوم، فإن الموقوفين بلغ عددهم 19 فردا من هذه الشبكة، في الوقت الذي لم تتمكن من إيقاف زعيمها المغربي الطنجاوي، الذي فر إلى المغرب شهر مارس الماضي، كما تم ضبط 13 طنا من الحشيش المهرب من المغرب في إقامة عدد من أفرادها، بالإضافة إلى حجز أموال قيمتها 700 ألف أورو، وعدد من الممتلكات الأخرى التي كانت بحوزة أفراد الشبكة.

وأضافت ذات المصادر، أن هذه الشبكة هي من أكبر وأخطر الشبكات التي تتاجر في الحشيش في اسبانيا، وقد تم العثور بحوزتها على أسلحة متطورة عبارة عن مسدسات ورشاشات وبنادق والعديد من الأجهزة المسلحة الأخرى.



