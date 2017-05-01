مثير..شفارة نتاحلو صفة رجال شرطة في ورززات..وهذا ما وقع ﻿

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقات

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة بالعنف، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وانتحال صفة ينظمها القانون.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهما كانا قد داهما، رفقة مساهمين آخرين، ليلة أمس الأربعاء منزلا بمدينة ورزازات منتحلين صفة موظفي شرطة، قبل أن يعمدوا إلى تعريض شخصين بالمنزل المذكور للابتزاز والسرقة بدعوى أنهما متورطين في قضية جنائية، حيث سلبوهما مبلغا ماليا وبطاقة ولوج لإحدى المحطات الصناعية.

وأضاف البلاغ، أن إجراءات البحث التي باشرتها الشرطة القضائية في هذه القضية، أسفرت عن ضبط أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس، بعدما اتفق مع الضحايا على تسليمه مبلغا ماليا إضافيا، كما مكنت التحريات اللاحقة من توقيف المشتبه فيه الثاني وحجز بطاقة الولوج المسروقة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين في هذه القضية.



