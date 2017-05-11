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بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 20:41 بالصور .. فوضى عارمة في CNSS فاس والسبب أصحاب الطاكسيات | مجتمع
بالصور .. فوضى عارمة في ''CNSS'' فاس والسبب ''أصحاب الطاكسيات ''
يشهد في هذه الأثناء من صباح يومه الخميس، مقر المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي بشارع فلورانس القرب من المركب التقافي الحرية بالعاصمة العلمية فاس، حالة من الفوضى، بعد أن اقتحم عدد من سائقي سيارات


شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

يشهد في هذه الأثناء من صباح يومه الخميس، مقر المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي بشارع فلورانس القرب من المركب التقافي الحرية بالعاصمة العلمية فاس، حالة من الفوضى، بعد أن اقتحم عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغير مطالبين بتحسين وضعيتهم ومحتجين على ما أسموه استهزاء الصندوق وعدم تفاعله مع ملفاتهم.

وذكرت مصادر موثوقة لـ''شوف تيفي'' أن هذا الاعتصام يعد الثاني من نوعه، بعد اعتصام سابق لهذه الفئة من السائقين  والذين -وبعد خمس سنوات من التعويض في الانخراط بالضمان الاجتماعي- يتفاجؤون بايقاف انخراطهم لأسباب غير معروفة.

ولازال المحتجون يرفعون الشعارات ويحملون لافتات تطالب الإدارة بتوضيح حقيقة ما آلت اليه أوضاعهم في ظل صمت مطبق من لدن المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي بمدينة فاس .
وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل عندما تتوصل بها قناة ''شوف تيفي''.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي شوف تيفي المنخرطين مدينة فاس

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