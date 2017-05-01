بعد لقجع.. كمال لحلو عضو في اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية ﻿

انتخب كمال لحلو، رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، يوم أمس الأربعاء، عضوا داخل اتحاد اللجان الإفريقية الأولمبية، خلال إجتماع الرابطة الإفريقية بـ دجيبوتي، في الفترة ما بين 9 و 11 من شهر ماي الجاري.



" شوف سبور"



انتخب كمال لحلو، رئيس اللجنة الأولمبية المغربية، يوم أمس الأربعاء، عضوا داخل اتحاد اللجان الإفريقية الأولمبية، خلال إجتماع الرابطة الإفريقية بـ دجيبوتي، في الفترة ما بين 9 و 11 من شهر ماي الجاري.



ويواصل المغرب حصد أبرز المناصب على مستوى التسيير الرياضي الإفريقي، بعد عودته لكنف الاتحاد الافريقي، بحيث تمكن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من نيل رئاسة لجنتين داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ليليه فيما بعد انتخاب كمال لحلو عضوا داخل اتحاد اللجان الإفريقية الأولمبية.



وكان المؤتمر الإفريقي الأولمبي فرصة للإجتماع أيضا برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ مع الوفد المغربي المكون من كمال لحلو رئيس اللجنة الأولمبية المغربية والكاتب العام للجنة الأولمبية المغربية نور الدين بنعبد النبي.





