هام..المكتب الوطني للسكك الحديدية يُوفر''قطارين خاصين'' بمناسبة مهرجان موازين ﻿

“شوف تيفي”
قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية ، برمجة قطارين إضافيين على محوري الرباط المدينة -الدارالبيضاء الميناء والرباط اكدال - القنيطرة،لمواكبة تنقل المسافرين خلال مهرجان موازين الذي سينظم بمدينة الرباط خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و20 ماي 2017
وحسب بلاغ من المكتب توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن مواقيت القطارين ستكون على الشكل التالي
1-اتجاه الرباط المدينة – الدارالبيضاء الميناء :
0h01 الرباط المدينة
0h07 الرباط اكدال
0h37 المحمدية
0h51 عين السبع
1h00 والدارالبيضاء الميناء
2-اتجاه الرباط أكدال – القنيطرة :
0h00 الرباط اكدال
0h08 الرباط المدينة
0h18 سلا
0h30 سلا تابريكت
0h50 والقنيطرة
وطالب المكتب زبنائه الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات الاستعلام عبر:
-مركز الاتصالات قطاري : 2255 (1.92 درهم للدقيقة مع احتساب الرسوم من هاتف ثايت اتصالات المغرب).
-فضاءات الاستعلام بالمحطات،
-موقع المكتب على الانترنت : www.oncf-voyages.ma/www.oncf.ma.
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