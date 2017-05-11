رائع وبالصورة..رجال دين يهود يوجهون ضربة موجعة للكيان الصهيوني ويؤكدون أن فلسطين دولة عربية ﻿

وجه رجال دين يهود، أخيرا، صفعة للكيان الصهيوني المحتل ولجيشه الغاشم، حينما، نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أعلنوا من خلالها أن دولة فلسطين عربية ولا وجود لما يسمى بدولة إسرائيل.

"شوف تيفي"

وجه رجال دين يهود، أخيرا، صفعة للكيان الصهيوني المحتل ولجيشه الغاشم، حينما، نظموا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، أعلنوا من خلالها أن دولة فلسطين عربية ولا وجود لما يسمى بدولة إسرائيل.

ونشرت العديد من الصفحات صورة توثق لحظة اعتراف رجال الدين اليهود، بأن دولة فلسطين عربية، وهو ما جعل الملايين من العرب يتفاعلون بكثافة، موضحين أن اليهود اعترفوا بالحقيقة نظرا لعلمهم بالتاريخ وبالطريقة الدموية، التي احتل بها الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية بعد وعد "بلفور".



وعلاقة بالواقع الفلسطيني، فقد شهدت مدينة رام الله، يومه الخميس، مواجهات عنيفة بين شباب فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول قمع مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.