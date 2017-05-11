مؤثر..عندها 30 عام وحيث متزوجاتش نتاحرات..قصة مؤلمة لصيدلانية شابة ﻿

أقدمت شابة روسية تدعى ''ماري تشيكوف'', تعمل صيدلانية على الإنتحار و ذلك لسبب غريب هو أنها تزاوجت سن الثلاثين من العمر ولم تتزوج.

شوف تيفي:

أقدمت شابة روسية تدعى "ماري تشيكوف", تعمل صيدلانية على الإنتحار و ذلك لسبب غريب هو أنها تزاوجت سن الثلاثين من العمر ولم تتزوج.

و ذكرت مصادر صحفية أن الشابة الروسية قامت بالانتحار بسبب تجاوزها قيد حياتها لسن الثلاثين من العمر , حيث لم يقل لها أي شاب أنه يحبها أو تقدم لها لخطبتها خلال الفترة السابقة من حياتها مما طرح أكثر من علامة إستفهام لديها حول مصير حياتها العاطفية و الزوجية مستقبلا .

و يعد هذا الحادث واحدا من حالات الإنتحار الغريبة و النادرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة .