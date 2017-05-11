مؤثر..عندها 30 عام وحيث متزوجاتش نتاحرات..قصة مؤلمة لصيدلانية شابة ﻿

شوف تيفي:
أقدمت شابة روسية تدعى "ماري تشيكوف", تعمل صيدلانية على الإنتحار و ذلك لسبب غريب هو أنها تزاوجت سن الثلاثين من العمر ولم تتزوج.
و ذكرت مصادر صحفية أن الشابة الروسية قامت بالانتحار بسبب تجاوزها قيد حياتها لسن الثلاثين من العمر , حيث لم يقل لها أي شاب أنه يحبها أو تقدم لها لخطبتها خلال الفترة السابقة من حياتها مما طرح أكثر من علامة إستفهام لديها حول مصير حياتها العاطفية و الزوجية مستقبلا .
و يعد هذا الحادث واحدا من حالات الإنتحار الغريبة و النادرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة .
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