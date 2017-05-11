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مؤثر..عندها 30 عام وحيث متزوجاتش نتاحرات..قصة مؤلمة لصيدلانية شابة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 19:27 مؤثر..عندها 30 عام وحيث متزوجاتش نتاحرات..قصة مؤلمة لصيدلانية شابة | حوادث و حقوق
مؤثر..عندها 30 عام وحيث متزوجاتش نتاحرات..قصة مؤلمة لصيدلانية شابة
أقدمت شابة روسية تدعى ''ماري تشيكوف'', تعمل صيدلانية على الإنتحار و ذلك لسبب غريب هو أنها تزاوجت سن الثلاثين من العمر ولم تتزوج.

شوف تيفي: 

أقدمت  شابة روسية تدعى "ماري تشيكوف", تعمل صيدلانية على الإنتحار و ذلك لسبب غريب هو أنها تزاوجت سن الثلاثين من العمر ولم تتزوج.

و ذكرت مصادر صحفية أن الشابة الروسية قامت بالانتحار بسبب تجاوزها قيد حياتها لسن الثلاثين من العمر , حيث لم يقل لها أي شاب أنه يحبها أو تقدم لها لخطبتها خلال الفترة السابقة من حياتها مما طرح أكثر من علامة إستفهام لديها حول مصير حياتها العاطفية و الزوجية مستقبلا .

و يعد هذا الحادث واحدا من حالات الإنتحار الغريبة و النادرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الثلاثين الشابة الروسية العاطفية حالات الإنتحار

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