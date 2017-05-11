بالصور..إحباط محاولة تهريب الكيف من كتامة كانت محملة على متن ''بغال '' ﻿

''شوف تيفي''
تمكنت عناصر الجمارك التابعة لزمرة زايو، أمس الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب 219 كيلوغراما من مخدر الكيف، كانت محملة على متن بغلين قادمين من كتامة.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها ،ذكرت أن المخدرات المحجوزة، جرى ضبطها في منطقة جبلية تقع بين جماعتي تافرسيت وتمسمان.
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