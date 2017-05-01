والي تطوان-الحسيمة: الصورة التي يتم ترويجها على شبكات التواصل الاجتماعي عن الحسيمة كمدينة ''مشتعلة'' هي ''تضليل حقيقي'' الغاية منه تبخيس الجهود التنموية التي بذلتها الدولة ﻿

أكد والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، محمد اليعقوبي، أن الصورة التي يتم ترويجها من طرف بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي عن الحسيمة كمدينة ''مشتعلة''، هي ''تضليل حقيقي''، الغاية منه تغليط

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكد والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، محمد اليعقوبي، أن الصورة التي يتم ترويجها من طرف بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي عن الحسيمة كمدينة ''مشتعلة''، هي ''تضليل حقيقي''، الغاية منه تغليط الجمهور الواسع وتبخيس الجهود التنموية الجبارة التي بذلتها الدولة في السنين الأخيرة.

وقال اليعقوبي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، هناك ''فعلا مظاهرات بالحسيمة على غرار مدن أخرى بالمملكة، وفي كل البلدان الديمقراطية ، لكن ممتهني التحريض يحاولون إعطاء صورة خاطئة عن المدينة، والاستجابة لدفتر تحملات محركي هذه المظاهرات ''.

وتابع الوالي أن المدينة ''تعمل ، والسكان يذهبون لقضاء أغراضهم ، فضلا عن أن المؤسسات تشتغل بشكل عادي ''.

وسجل أن أحد الأوجه الكبرى لهذا التضليل المتواصل ، يبقى مرسوم 1958 الذي يحدد الحسيمة كمنطقة عسكرية ، موضحا أن هذا الظهير لم يعد ساري المفعول منذ سنة 1959 .

وقال إن الأمر يتعلق هنا بتدليس حقيقي من خلال الحديث عن المرسوم، وتجاهل القوانين المعتمدة لاحقا ، والتي ألغت الطابع العسكري لمنطقة الحسيمة ، منددا ب ''عدمية'' متزعمي هذه التحركات .

واعتبر الوالي أن هذا التدليس يتجلى كذلك في تضمين ملفهم المطلبي أنشطة ومشاريع مبرمجة أصلا في إطار المخطط الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015 .

وقال اليعقوبي ، إن محركي هذه المظاهرات يحاولون من خلال معركتهم الإعلامية المرتكزة على التضليل، أن يحققوا على شبكات التواصل الاجتماعي ، ما عجزوا عن تحقيقه من أهداف في الميدان ، وذلك لفائدة محرضيهم ومموليهم.

وأكد والي جهة طنجة- تطوان- الحسيمة أن ''هؤلاء لا يمكنهم إنكار الحقائق كما هي على الأرض، والتي تؤكدها مجموعة من المشاريع التي أنجزت أو في طور الإنجاز منذ سنة 2015 ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس''.



