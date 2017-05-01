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صحيفة ''لا راثون'' الإسبانية تبرز النمو ''الهائل'' لنشاط ميناء طنجة المتوسط

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 18:52 صحيفة لا راثون الإسبانية تبرز النمو الهائل لنشاط ميناء طنجة المتوسط | اقتصاد
صحيفة ''لا راثون'' الإسبانية تبرز النمو ''الهائل'' لنشاط ميناء طنجة المتوسط
أبزرت صحيفة (لا راثون) الاسبانية، اليوم الخميس، ''النمو الهائل'' لنشاط ميناء طنجة المتوسط منذ افتتاحه.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

أبزرت صحيفة (لا راثون) الاسبانية، اليوم الخميس، ''النمو الهائل'' لنشاط ميناء طنجة المتوسط منذ افتتاحه.

وأشارت اليومية، في هذا الصدد، إلى أن حركة الحاويات بميناء طنجة المتوسط بلغت في نهاية الفصل الأول من السنة الجارية 765 ألف و647 حاوية (تعادل عشرين قدما)، بزيادة قدرها 10,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وتابعت (لا راثون) أن ميناء طنجة المتوسط يجذب أكبر شركات الخدمات البحرية في العالم، كما يتضح من توقف السفن الكبرى لنقل الحاويات من نوع ''تريبل أو'' في هذا الميناء.

وذكرت، في هذا الصدد، أن الفاعل المينائي ''أ بي إم تيرمينال'' سيستثمر 758 مليون أورو في المحطة الجديدة بميناء طنجة المتوسطي II، مشيرة إلى أن توسيع هذا المشروع الضخم سيجعل مركب ميناء طنجة المتوسط أكثر إنتاجية.

ويهدف المركب المينائي طنجة المتوسط إلى تطوير فضاء مينائي فعال ومتكامل يقوم حول الأنشطة التكميلية لإعادة الشحن، والاستيراد والتصدير، والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.

 

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المغرب شوف تيفي ميناء طنجة المتوسط السفن الخدمات البحرية الميناء حاويات

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