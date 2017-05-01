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عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 18:25 عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة | حوادث و حقوق
عاجل.. فاجعة تهز أكبر شركة لصناعة الزجاج بالبيضاء..شوفو كيفاش ماتت عاملة شابة بطريقة بشعة
علمت ''شوف تيفي'' أن شركة متخصصة في صناعة الزجاج والتي تعتبر من أكبر الشركات في المغرب بهذا المجال، شهدت عشية يومه الخميس، فاجعة حقيقية، عقب وفاة عاملة بطريقة جد بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" أن شركة متخصصة في صناعة الزجاج والتي تعتبر من أكبر الشركات في المغرب بهذا المجال، شهدت عشية يومه الخميس، فاجعة حقيقية، عقب وفاة عاملة بطريقة جد بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فإن العاملة البالغة من العمر قيد حياتها ثلاثين سنة، كانت تقوم بعملها العادي والذي وصفه بالمجهد نظرا للضغط المارس على العاملات من أجل مضاعفة الانتاج، قبل أن تجد نفسها فاجأة تحت ما يسمى بـ "الباليطات" التي تحتوي على كميات كبيرة من المنتجات المصنعة، بعد أن سقطت عليها مباشرة بعد أن وضعها العامل الذي يقود آلة الشحن الصغيرة.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، مشيرا إلى أن سيارة إسعاف قامت بنقل جثتها إلى مستودع الأموات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي صناعة الزجاج المصالح الأمنية سيارة إسعاف

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