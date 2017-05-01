 بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق ''رفيسة'' يزور بلاطو ''الخاوة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق رفيسة يزور بلاطو الخاوة | ثقافة و فنون

بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق ''رفيسة'' يزور بلاطو ''الخاوة''

صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة | اقتصاد

صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة

انفراد وبالصورة .. بطل عالمي يلتقط صورة رائعة مع الملك محمد السادس من عاصمة الأنوار وهذا ما دار بينهما | مجتمع

انفراد وبالصورة .. بطل عالمي يلتقط صورة رائعة مع الملك محمد السادس من عاصمة الأنوار وهذا ما دار

خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة | حوادث و حقوق

خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة

نايضة بجنوب افريقيا وها شنو واقع | دولي

نايضة بجنوب افريقيا وها شنو واقع

عاجل.. الجماعة المسلحة في إفريقيا الوسطى المدعوة | مجتمع

عاجل.. الجماعة المسلحة في إفريقيا الوسطى المدعوة

عاجل: المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات ضد وحدته الترابية | بوليتيك

عاجل: المغرب سيرد بحزم على أي استفزازات ضد وحدته الترابية

الخلفي يُبشر المغاربة.. رفع الدعم عن المواد المستفيدة منه سيكون تدريجيا | بوليتيك

الخلفي يُبشر المغاربة.. رفع الدعم عن المواد المستفيدة منه ''سيكون تدريجيا''

بعد حصوله عل السراح المؤقت: سعد المجرد قد يشارك في هذا البرنامج مقابل مبلغ خيالي | ثقافة و فنون

بعد حصوله عل السراح المؤقت: سعد المجرد قد يشارك في هذا البرنامج مقابل مبلغ خيالي

من يلعب في طنجرة الريف؟

بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق ''رفيسة'' يزور بلاطو ''الخاوة''

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 18:11 بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق رفيسة يزور بلاطو الخاوة | ثقافة و فنون
بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق ''رفيسة'' يزور بلاطو ''الخاوة''
أجواء رائعة تلك التي يعيشها طاقم تصوير سلسلة ''الخاوة''، والذي من المرتقب أن تعرض خلال شهر رمضان المقبل على القناة الثانية .

شوف تيفي :الفطواكي عبدالقادر

أجواء رائعة تلك التي يعيشها طاقم تصوير سلسلة ''الخاوة''، والذي من المرتقب أن تعرض خلال شهر رمضان المقبل على القناة الثانية .

ونشر مخرج السلسلة ''إدريس الروخ'' على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' صورة للطاقم التصوير والتمثيل وقد اجتمعوا حول طبق ''رفيسة'' الشهي، وتظهر الصورة عدد من النجوم المغاربة من بينهم ''محمد الخياري'' و ''ليلى الحديوي '' وعزيز الحطاب، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين استعدادا للانقضاض على الطبق الشعبي الشهي.

وكان طاقم ''الخاوة'' قد أوقف تصوير إحدى حلقاته بعد أن فوجئ الممثلون والتقنيون بطبق كسكس داخل بلاطو التصوير.

وكانت قناة ''شوف تيفي'' سباقة لنشر خبر الشروع في تصوير هذه السلسة والتي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل، والتي ستلعب بطولتها كل من الفنانة ''دنيا بوطازوت'' و النجم ''محمد الخياري'' و ''عزيز الحطاب'' و الفنانة ''ليلى الحديوي'' و''سعاد حسن'' والكوميدي ''رشيد رفيق''، وعدد من الوجوه الفنية، فيما سيتكلف بالإخراج الفنان ''إدريس الروخ'' وسيتم عرضها خلال شهر رمضان على القناة الثانية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الخاوة دنيا بوطازوت طاقم التصوير موقع التواصل الاجتماعيشوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد حصوله عل السراح المؤقت: سعد المجرد قد يشارك في هذا البرنامج مقابل مبلغ خيالي | ثقافة و فنون

بعد حصوله عل السراح المؤقت: سعد المجرد قد يشارك في هذا البرنامج مقابل مبلغ خيالي

إيكو يسحر جمهور فرنسا بعرض فني ناجح في أكبر مسارح باريس | ثقافة و فنون

'' إيكو'' يسحر جمهور فرنسا بعرض فني ناجح في أكبر مسارح باريس

عجل وحصري.. هذا هو موعد أولى جلسات الفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون

عجل وحصري.. هذا هو موعد أولى جلسات الفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل تظهر لأول مرة

هكذا ردت الفنانة ديما بياعة على زواج طليقها من أشهر مذيعة عربية | ثقافة و فنون

هكذا ردت الفنانة ديما بياعة على زواج طليقها من أشهر مذيعة عربية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

منزلقات ممنوعة لا يمكنك ركوبها بعد الآن..!! | قنوات أخرى
منذ 1 دقيقة

منزلقات ممنوعة لا يمكنك ركوبها بعد الآن..!!

صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة | مال و أعمال

صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة

عمال شركة ريكوبا المكلفة بالسجون بوجدة يحتجون..خدمنا معاهم ومخلصوناش | خارج البلاطو

عمال شركة ريكوبا المكلفة بالسجون بوجدة يحتجون..خدمنا معاهم ومخلصوناش

شاهد ردة فعل عائلة وأصدقاء مول الشكارة بعد النطق بالحكم في قضيته | بــووز

شاهد ردة فعل عائلة وأصدقاء مول الشكارة بعد النطق بالحكم في قضيته

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

في انتظار رمضان...الأسعار تناديكم | كاريكاتير شوف تيفي
منذ 5 دقائق

في انتظار رمضان...الأسعار تناديكم

بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق رفيسة يزور بلاطو الخاوة | ثقافة و فنون

بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق ''رفيسة'' يزور بلاطو ''الخاوة''

صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة | اقتصاد

صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة

انفراد وبالصورة .. بطل عالمي يلتقط صورة رائعة مع الملك محمد السادس من عاصمة الأنوار وهذا ما دار بينهما | مجتمع

انفراد وبالصورة .. بطل عالمي يلتقط صورة رائعة مع الملك محمد السادس من عاصمة الأنوار وهذا ما دار

﻿ ﻿
اليوم 10:11 GMT

عاجل وحصري..هذه هي حقيقة حصول الأستاذ صاحب فضيحة ''النقط مقابل الجنس'' على السراح المؤقت

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.