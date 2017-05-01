بعد كسكسو بـ7 خضاري طبق ''رفيسة'' يزور بلاطو ''الخاوة'' ﻿

أجواء رائعة تلك التي يعيشها طاقم تصوير سلسلة ''الخاوة''، والذي من المرتقب أن تعرض خلال شهر رمضان المقبل على القناة الثانية .

شوف تيفي :الفطواكي عبدالقادر



أجواء رائعة تلك التي يعيشها طاقم تصوير سلسلة ''الخاوة''، والذي من المرتقب أن تعرض خلال شهر رمضان المقبل على القناة الثانية .



ونشر مخرج السلسلة ''إدريس الروخ'' على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' صورة للطاقم التصوير والتمثيل وقد اجتمعوا حول طبق ''رفيسة'' الشهي، وتظهر الصورة عدد من النجوم المغاربة من بينهم ''محمد الخياري'' و ''ليلى الحديوي '' وعزيز الحطاب، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين استعدادا للانقضاض على الطبق الشعبي الشهي.



وكان طاقم ''الخاوة'' قد أوقف تصوير إحدى حلقاته بعد أن فوجئ الممثلون والتقنيون بطبق كسكس داخل بلاطو التصوير.



وكانت قناة ''شوف تيفي'' سباقة لنشر خبر الشروع في تصوير هذه السلسة والتي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل، والتي ستلعب بطولتها كل من الفنانة ''دنيا بوطازوت'' و النجم ''محمد الخياري'' و ''عزيز الحطاب'' و الفنانة ''ليلى الحديوي'' و''سعاد حسن'' والكوميدي ''رشيد رفيق''، وعدد من الوجوه الفنية، فيما سيتكلف بالإخراج الفنان ''إدريس الروخ'' وسيتم عرضها خلال شهر رمضان على القناة الثانية.