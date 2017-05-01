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صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 18:06 صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة | اقتصاد
صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة
صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة

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صندوق الإيداع و التدبير يناقش دور القطاع المالي و دور الجهات في التنمية المستدامة

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