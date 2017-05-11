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انفراد وبالصورة .. بطل عالمي يلتقط صورة رائعة مع الملك محمد السادس من عاصمة الأنوار وهذا ما دار بينهما

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 17:50 انفراد وبالصورة .. بطل عالمي يلتقط صورة رائعة مع الملك محمد السادس من عاصمة الأنوار وهذا ما دار بينهما | مجتمع
انفراد وبالصورة .. بطل عالمي يلتقط صورة رائعة مع الملك محمد السادس من عاصمة الأنوار وهذا ما دار بينهما
تمكن وصيف بطل العالم في رياضة '' الجيت سكي '' المغربي ابن مدينة تطوان '' يحيى الرماح'' قبل قليل من يومه الخميس, من لقاء الملك محمد السادس على مستوى زنقة ''سانت أوغوني'' القريبة من شارع ''الشانزليزيه'' الشهير

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


تمكن وصيف بطل العالم في رياضة " الجيت سكي " المغربي ابن مدينة تطوان " يحيى الرماح" قبل قليل من يومه الخميس, من لقاء الملك محمد السادس على مستوى زنقة "سانت أوغوني" القريبة من شارع "الشانزليزيه" الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس والتقاط صورة تذكارية معه.

وعبر " يحيى الرماح" في اتصال حصري لقناة "شوف تيفي"، عن فرحته وسعادته الشديدتين، وهو يلتقي الملك لأول مرة بباريس، قائلا "كنت خارجا للتو من أحد محلات بيع الملابس بالحي المذكور قبل أن أفاجأ بالملك وهو يمر من أمامي في غاية التواضع واللباقة متحررا من كل البروتوكولات"، وأضاف "بادرت إلى إلقاء التحية على الملك والذي أجابني بكل تواضع قبل أن يواقف بصدر رحب على طلب التقاط صورة معه ".

وكان البطل المغربي المقيم بالمغرب قد سافر إلى جزيرة "مارتينيك" التابعة لفرنسا في إطار المشاركة في بطولة العالم لرياضة " الجيت سكي "، قبل أن يقرر السفر إلى باريس من أجل الاستراحة وقضاء بعض الأوقات مع الأصدقاء والعائلة، حيث التقى بالملك.
وكان عدد من المواطنين المغاربة قد التقطوا عددا من الصور مع الملك محمد السادس المتواجد حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس قادما إليها من ميامي الأمريكية حيث يقضي عطلته .


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك محمد السادس بطل عالمي الجيت سكي شوف تيفي البروتوكولات

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