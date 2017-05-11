 خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة ﻿
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خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 17:45 خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة | حوادث و حقوق
خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة
شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة طنجة والرباط، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة جدا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من ''الحليب''.

"شوف تيفي":

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة طنجة والرباط، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة جدا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من "الحليب".

وحسب مصادر طنجاوية، فإن هذه الشاحنة"الرموك" ، كانت تسير بسرعة كبيرة، ونظرا لحمولتها الكبيرة، انقلبت مرات عديدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مدينة طنجة الرباط حادثة سير الشاحنة

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