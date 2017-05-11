خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة ﻿

"شوف تيفي":
شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة طنجة والرباط، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة جدا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من "الحليب".
وحسب مصادر طنجاوية، فإن هذه الشاحنة"الرموك" ، كانت تسير بسرعة كبيرة، ونظرا لحمولتها الكبيرة، انقلبت مرات عديدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة.
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