خطير..حادثة سير مروعة: انقلاب رموك ديال الحليب بطنجة ﻿

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة طنجة والرباط، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة جدا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من ''الحليب''.

"شوف تيفي":

شهدت الطريق السيار الرابطة بين مدينة طنجة والرباط، اليوم الخميس، حادثة سير خطيرة جدا، عقب انقلاب شاحنة كبيرة محملة بكمية مهمة من "الحليب".

وحسب مصادر طنجاوية، فإن هذه الشاحنة"الرموك" ، كانت تسير بسرعة كبيرة، ونظرا لحمولتها الكبيرة، انقلبت مرات عديدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر في الأرواح، إلا أنه خلف خسائر مادية جسيمة.



