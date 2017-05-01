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عاجل.. الجماعة المسلحة في إفريقيا الوسطى المدعوة "الانتي بالاكا" تعدم الجندي المغربي المختطف..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 17:26 عاجل.. الجماعة المسلحة في إفريقيا الوسطى المدعوة الانتي بالاكا تعدم الجندي المغربي المختطف..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | مجتمع
عاجل.. الجماعة المسلحة في إفريقيا الوسطى المدعوة "الانتي بالاكا" تعدم الجندي المغربي المختطف..وهذه هي التفاصيل المؤلمة
أقدمت الجماعة المسلحة ''الانتي بالاكا''، بإعدام الجندي المغربي المختطف لديها بدولة إفريقيا الوسطى، بعد أن قامت أمس الأربعاء، بقتل ثلاثة جنود كمبوديين.

"شوف تيفي"

أقدمت الجماعة المسلحة "الانتي بالاكا"، بإعدام الجندي المغربي المختطف لديها بدولة إفريقيا الوسطى، بعد أن قامت أمس الأربعاء، بقتل ثلاثة جنود كمبوديين.

وحسب الصفحة الفايسبوكية، التي تحمل اسم "القوات الملكية المسلحة" قبل قليل من يومه الخميس، أنه ومباشرة بعد عملية اختطاف 4 جنود "مغربي و ثلاثة كمبوديين" من طرف ميليشيا "انتي بالاكا" النصرانية، باشرت القوة الأممية المينوسكا عملية البحث عنهم تكللت بالعثور مع الأسف على جثت الجنود الكمبوديين الثلاث مقتولين بوحشية، بعد أن تم ذبحهم ، ليبقى الجندي المغربي لوحده أسيرا بيد الميليشيا.

وأضافت الصفحة المهتمة بشؤون الجيش المغربي أن مفاوضات غير رسمية، انطلقت مع الميليشيا قادها القس النصراني "الأب آلان بليز بيسيالو"، لكنها تعثرت مع الأسف بسبب رفض الأمم المتحدة أن تكون هناك أية عملية تفاوض مع منظمة إرهابية و مبادلة الجندي المغربي بأسرى للميليشيا، وأمام فشل المفاوضات، قامت الميلشيا المسلحة بإعدام الجندي المغربي ودفنه لديهم.

وأكدت الصفحة ذاتها أن لجنة التفاوض، حاولت الحصول على رفاث الجندي المغربي، إلا أن زعيم الميليشيا رغم بدء حفر القبر لاستخراج الجثمان عرقل العملية لتنسحب اللجنة خالية الوفاض.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجماعة المسلحة الجندي المغربي القوات الملكية المسلحة الإعدام الفايسبوك

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