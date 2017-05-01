بعد حصوله عل السراح المؤقت: سعد المجرد قد يشارك في هذا البرنامج مقابل مبلغ خيالي ﻿

كشفت بعض المصادر الإعلامية العربية، أن برنامجا عربيا شهيرا، ينتظر حصول الفنان المغربي سعد المجرد على البراءة وانتهاء قضيته مع الفتاة الفرنسية، حتى يتمكن من المشاركة به مقابل حصوله على أجر خيالي.

"شوف تيفي"

كشفت بعض المصادر الإعلامية العربية، أن برنامجا عربيا شهيرا، ينتظر حصول الفنان المغربي سعد المجرد على البراءة وانتهاء قضيته مع الفتاة الفرنسية، حتى يتمكن من المشاركة به مقابل حصوله على أجر خيالي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذا البرنامج سينظم خلال الفترة الممتدة ما بين 27 و 31 غشت المقبل، ولهذا فإن إدارة البرنامج تحاول جلب سعد، الموجود تحت المراقبة القضائية من خلال سوار إلكتروني بشقته بباريس.

وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة البرنامج، تأمل في حصول "المعلم" على البراءة، حتى يكون ظهوره الأول إعلاميا بالبرنامج، الذي يبث على قناة عربية.