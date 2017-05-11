فيديو كليب إجرامي يروع المغاربة..هاذ الشي اللي بقا: مشرميلن دارو أغنية فيها الهدرة الخايبة وطريقة ''الشفرة'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب مثير للجدل، صوره مجموعة من الشبان وصفهم نشطاء بـ ''المشرميلن''، والذي يوثق الطريقة التي يستخدمها فيها الخارجون عن القانون سرقة

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو كليب مثير للجدل، صوره مجموعة من الشبان وصفهم نشطاء بـ ''المشرميلن''، والذي يوثق الطريقة التي يستخدمها فيها الخارجون عن القانون سرقة المواطنين الأبرياء.

وحسب ناشري هذا الفيديو، فقد تم تصويره بمدينة آسفي، أخيرا، ويظهر مجموعة من الشباب وهم يقومون بأداء أغنية ،استخدموا خلالها كلمات نابية، في حين قام مشاركون بها بتمثيل مشهد يُظهر الطريقة، التي تتم بها عمليات السرقة، باستخدام دراجات نارية.

وأكد العديد من النشطاء أن هذا الفيديو كليب، أدخل الرعب والهلع الشديد في قلوبهم، بسبب طبيعة المشاهد وأشكال المشاركين فيه، بينما طالب آخرون المصالح الأمينة بمدينة آسفي بفتح تحقيق للكشف عن الهدف من تصوير مشاهد تحمل طابعا إجراميا.