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وزارة الصحة تكشف حقيقة ظهور أمراض جلدية بسبب تلوث مياه الشرب نواحي تازة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 16:38 وزارة الصحة تكشف حقيقة ظهور أمراض جلدية بسبب تلوث مياه الشرب نواحي تازة | مجتمع
وزارة الصحة تكشف حقيقة ظهور أمراض جلدية بسبب تلوث مياه الشرب نواحي تازة
أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للصحة، وعلى إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، حول ظهور

"شوف تيفي":


أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن مصالح المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، بتنسيق مع مصالح المديرية الجهوية للصحة، وعلى إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية، حول ظهور أعراض لأمراض جلدية ناتجة عن تلوث مياه الشرب بدوار الزاوية المتواجد بضواحي إقليم تازة، قامت ببحث أوضح أن الفحوصات الطبية العامة، التي أجريت صبيحة يوم الاثنين 08 ماي 2017 بالمركز الصحي بمطماطة، كشفت عن حالات مرضية اعتيادية موزعة بين الأمراض المزمنة، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض الأنف والحلق والحنجرة وبعض الأمراض الجلدية المرتبطة أغلبها بلسعات الحشرات.

وأوضحت الوزارة في هذا البلاغ، الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن الحالة التي تم نقلها إلى المركز الاستشفائي بفاس لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاجات المناسبة، هي حالة إصابة جلدية مَتابعة منذ عدة أسابيع مضت بالمركز الصحي.

وأكدت الوزارة أن اللجنة المكلفة لحفظ الصحة التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، قامت بتنسيق مع المصالح المعنية بزيارة ميدانية، حيث أخذت عينات من الماء لإجراء تحاليل مخبرية، أسفرت نتائجها الأولية عن خلوها من مواد ملوثة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وزارة الصحة الفحوصات الطبية المركز الصحي

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