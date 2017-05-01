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حصري.. أوزال لـ '' شوف سبور'' هذا ما قمت به لحل أزمة الرجاء

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 16:37 حصري.. أوزال لـ شوف سبور هذا ما قمت به لحل أزمة الرجاء | سبور
حصري.. أوزال لـ '' شوف سبور'' هذا ما قمت به لحل أزمة الرجاء
كشف محمد أوزال، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه تدخل شخصيا لحل أزمة الفريق بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من سعيد حسبان، الرئيس الحالي للفريق الأخضر يؤكد توتر الأوضاع بملعب الوازيس،

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد أوزال، الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أنه تدخل شخصيا لحل أزمة الفريق بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من سعيد حسبان، الرئيس الحالي للفريق الأخضر يؤكد توتر الأوضاع بملعب الوازيس، بعد إصرار اللاعبين على مواصلة احتجاجاتهم.

وأكد أوزال في اتصال مقتضب لـ '' شوف سبور''، أن لاعبي الرجاء سيتوصلون بعد يومين من الآن بجزء من مستحقاتهم المالية، بما فيها الأجور الشهرية، موضحا أنه لا الظرف الحالي ولا سمعة الرجاء تسمح بتوقف الحصص التدريبية للاعبين.

وعبر أوزال عن حسرته للوضع، الذي يعاني منه الفريق خلال الموسم الحالي، خاصة المتعلقة بالحسابات البنكية التي تعاني من الإفلاس، متمنيا أن تنفرج الأزمة في أقرب وقت ممكن.

 

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شوف سبور المغرب الرجاء محمد أوزال

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