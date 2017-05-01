رسميا.. جامعة لقجع تحرم الريف الحسيمي والمغرب التطواني من الجمهور ﻿

حرمت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد دراسة الملفات المحالة عليها، '' حرمت'' الجماهير الحسيمية من متابعة فريقها لمباراة واحدة

" شوف سبور" : رشيد محمودي

حرمت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، بعد دراسة الملفات المحالة عليها، " حرمت" الجماهير الحسيمية من متابعة فريقها لمباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 درهما بعد اجتياحها للملعب خلال مباراة شباب قصبة تادلة.

وذكرت الجامعة عبر الموقع الرسمي أن ملعب فريق المغرب الرياضي التطواني هو الآخر سيتم توقيفه لمباراة واحدة نافذة بدون جمهور وغرامة مالية قدرها 2000 درهما، لرمي الجمهور التطواني لقنينات أثناء المباراة التي جمعت الفريق التطواني بفريق الاتحاد الرياضي لطنجة، برسم الدورة 27 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الأول نظرا لحالة العود.

وتسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من خلال هذه العقوبات القاسية الحد من ظاهرة الشغب الرياضي، بحيث أصبحت منافسات البطولة الإحترافية تزخر بعد كل لقاء بسلوكات لا رياضية تهدد سلامة اللاعبين والجمهور.