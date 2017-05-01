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عاجل.. جامعة لقجع تحسم في قضية الزكرومي والدفاع الحسني الجديدي

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 16:22 عاجل.. جامعة لقجع تحسم في قضية الزكرومي والدفاع الحسني الجديدي | سبور
عاجل.. جامعة لقجع تحسم في قضية الزكرومي والدفاع الحسني الجديدي
حسمت لجنة التأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الخميس، في قضية الاعتراض الذي تقدم به فريق الدفاع الحسني الجديدي، بخصوص أربعة بطاقات صفراء لسمير الزكرومي،

" شوف سبور" : رشيد محمودي

حسمت لجنة التأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يومه الخميس، في قضية الاعتراض الذي تقدم به فريق الدفاع الحسني الجديدي، بخصوص أربعة بطاقات صفراء لسمير الزكرومي، لاعب فريق شباب أطلس خنيفرة.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة أنه، بعد اطلاع اللجنة على جميع الوثائق المعتمدة في مباريات، ثبت لها أن اللاعب المذكور يتوفر على 3 إنذارات فقط، وذلك خلال المباريات التالية:

الدورة 10 : النادي القنيطري / النهضة الرياضية البركانية
الدورة 17 : شباب أطلس خنيفرة / الوداد الرياضي
الدورة 26 : اتحاد الفتح الرياضي / شباب أطلس خنيفرة

وأكدت الجامعة أن نادي الدفاع الحسني الجديدي لم يقدم أي مستند يثبت ادعاءاته، وبالتالي فإن اللجنة اعتبرت أن مشاركة اللاعب في مباراة نادي شباب أطلس خنيفرة ضد نادي الدفاع الحسني الجديدي قانونية.

 

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