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بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 15:56 مثير وبالصور.. المشاش في البرلمان ..وها شنو قالو المغاربة | منوعات
مثير وبالصور.. ''المشاش'' في البرلمان ..وها شنو قالو المغاربة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة وطريفة، تظهر ''قطا'' وهو يتجول داخل البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، خلال انعقاد إحدى الجلسات، أخيرا.

"شوفر تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة وطريفة، تظهر "قطا" وهو يتجول داخل البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط، خلال انعقاد إحدى الجلسات، أخيرا.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصورة، حيث استغلها البعض لنشر تعليقات ساخرة، عبروا من خلالها عن استغرابهم من دخول "القط" إلى قاعة البرلمان وتجوله في هذا الفضاء السياسي، بينما علق آخرون بنشر "نكت طريفة" مع الصورة، ومن بينها أن "القط" دخل إلى البرلمان من أجل الإدلاء بكلمته وتقديم شكاية لحل مشاكله ومشاكل باقي القطط اليومية، وكتبت إحدى الناشطات في تعليقها " قطة أو قط الله أعلم..حصلت على ولاية ثانية وتحتج على الوضعية التي تعيشها القطط في المغرب، بيدو أنها ألفت البرلمان كثيرا كما ألفته بعض النماذج أمثال دود العلقة".

ومن جهة أخرى، طالب النشطاء من المسؤولين داخل قبة البرلمان بمراقبة من الداخل والخارج، ومنع دخول الحيوانات إليه،، خاصة أن فعاليات الجلسات تبث على قنواتنا الفضائية والأرضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي البرلمان المغربي القط قبة البرلمان الجلسات

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