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في ملف مثير ''المشعل'' تكشف أسرار تعيين لفتيت وزيرا للداخلية في حكومة العثماني؟

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 15:19 في ملف مثير المشعل تكشف أسرار تعيين لفتيت وزيرا للداخلية في حكومة العثماني؟ | بوليتيك
في ملف مثير ''المشعل'' تكشف أسرار تعيين لفتيت وزيرا للداخلية في حكومة العثماني؟
في عددها 559 لهذا الأسبوع تنشر أسبوعية ''المشعل'' ملفا رئيسيا تحت عنوان ''الوجه الآخر لوزير الداخلية'' ويكشف من خلاله الزميل مصطفى لختاصير أسرارا خاصة عن عبد الوافي لفتيت الرجل القوي في حكومة العثماني،

شوف تيفي:

في عددها 559 لهذا الأسبوع تنشر أسبوعية "المشعل" ملفا رئيسيا تحت عنوان "الوجه الآخر لوزير الداخلية" ويكشف من خلاله الزميل مصطفى لختاصير أسرارا خاصة عن عبد الوافي لفتيت الرجل القوي في حكومة العثماني، ويؤكد الزميل في تقديمه للملف أنه لم يكن اعتباطا ولا ثخمة زائدة عن اللزوم، الحديث عن وزير مثل عبد الوافي لفتيت الذي شغل منصب وزير الداخلية، و شرح دلالات هذا التعيين وأبعاده في هذا الظرف بالذات، خاصة أن الوافد الجديد لأم الوزارات ليس شخصا يمكن تجاوز اسمه بسهولة ضمن لائحة وزراء حكومة سعد الدين العثماني، مع الزوبعة التي أثارها عناصر من الجناح الموالي لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران حول لفتيت عندما كان واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، والاتهامات التي ساقوها عن سر استهداف حزب العدالة والتنمية والرغبة في تقليص حجمه وتأثيره في العاصمة، بينما ظل لفتيت لا يلتفت لمثل هذه الأقاويل، وهو يطبق القانون بصرامة في حق جميع المخالفين، لا يهم أن يكون عمدة مدينة أو رئيس مقاطعة ولا حتى مستشارا جماعيا بخلفية إيديلوجية يسوق الاتهامات بلا دليل...

كما طرح المؤولون العديد من علامات الاستفهام حول سر اقتراح العثماني لاسمه ضمن تشكيلته الحكومية؟ وكيف ستكون الداخلية في عهده؟ ومن أين يستمد لفتيت قوته وعزيمته التي هدت أسوار الفاسدين ومشاريع المترامين على الملك العام؟

حيث تتبعت "المشعل" في هذا الملف مسار ابن تفاريست منذ نشأته الأولى في الريف، والمآلات التي قادته إلى خطف الأضواء وإخراج المشاريع الملكية الكبرى في وقت قياسي إلى حيز الوجود، وغيرها من المعطيات الحصرية التي تجدونها في عدد "المشعل" لهذا الأسبوع والذي يجيب على سؤال مهم: ما هي أسرار تعيين لفتيت وزيرا للداخلية؟ تفاصيل أكثر تجدونها في أسبوعية "المشعل " لهذا الأسبوع في جميع أكشاك المملكة..

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب لفتيت المشعل وزير الداخلية أسرار خاصة

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