عاجل وانفراد..هذا هو الحكم الصادر في حق البودكاست الشهير ''مول الشكارة'' ﻿

قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، إخلاء سبيل البودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ ''مول الشكارة''، ومنحه البراءة من التهم الموجهة إليه.

"شوف تيفي"

قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، قبل قليل من يومه الخميس، إخلاء سبيل البودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ "مول الشكارة"، ومنحه البراءة من تهمة السرقة و شهر موقوف التنفيد مع غرامة قيمتها 500 درهم فيما تبقى من التهم الموجهة اليه.

وكان "مول الشكارة"، متابعا بتهم التشهير بسيدة تنحدر من مدينة أكادير، وارتكاب جرائم تدخل في إطار الحق العام ومن بينها السرقة.

وقد عرفت الساحة المقابلة للمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، اليوم الخميس تجمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية تضامنية مع البودكاست الشهير محمد بنيس المعروف بـ "مول الشكارة".