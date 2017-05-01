مؤلم: الاتحاد الاشتراكي يسير في اتجاه الانشقاق ﻿

قالت وفاء حجي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وإحدى الموقعين على بلاغ ''تصحيح مسار''، إنهم طالبوا بتأجيل مؤتمرالاتحاد الاشتراكي الذي سينعقد بأيام19/ 21-20- ببوزنيقة، لأن الطريقة التي تم بها

شوف تيفي:

قالت وفاء حجي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، وإحدى الموقعين على بلاغ "تصحيح مسار"، إنهم طالبوا بتأجيل مؤتمرالاتحاد الاشتراكي الذي سينعقد بأيام19/ 21-20- ببوزنيقة، لأن الطريقة التي تم بها التحضير للمؤتمر غير سليمة وبها خروقات كثيرة للقانون الأساسي للحزب، مضيفة أنه في حالة ما إذا لم ينفذ طلب التأجيل والمؤتمر جرى في موعده المحدد له، هناك إجراءات مؤسساتية وتنظيمية ومبادرات من هذا النوع في إطار التوجه نحو تأجيل المؤتمر، مؤكدة أنها "إذا لم تعط أكلها سنتخذ القرار المناسب"، وعن المعنى المقصود من الجملة الأخيرة قال مصدر اتحادي أن وفاء حجّي ذكية و تعرف كيف ترسل الميساجات مما يعني أن الأمور ممكن أن تذهب إلى حد الانشقاق أو بروز تيار آخر داخل نفس الحزب إذا استمر كل طرف في التشبث بطرحه .

وكشفت وفاء حجي، القيادية البارزة في حزب الوردة، في تصريح لـ "المشعل" أنها لا تتصور المؤتمر العاشر لحزب القوات الشعبية بدون الخروج بتصور تنظيمي يناسب المرحلة ويرجع الحضور السياسي للحزب على مستوى الساحة، وبتوجه سياسي وزعامة سياسية تعمل على إعادة الاعتبار للاتحاد الاشتراكي داخل المجتمع، مشيرة إلى أن مميزات الشخصية التي يطمحون إلى انتخابها في المؤتمر المقبل يجب أن تتمتع بحضور تاريخي داخل الاتحاد، شخص ديموقراطي في عمقه وتقدمي وحداثي، ليس فقط في الخطاب، وإنما أيضا في الممارسة، منفتح على الطاقات، ويقطع مع الاختيار على مبدأ المحسوبية والزبونية، بل على الكفاءات، له رؤية استشرافية للمستقبل مبنية على تجميع اليسار وبلورة مشروع مجتمعي في خدمة البلاد.