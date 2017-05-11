الصورة : فضيحة من العيار الثقيل ..شركة دولية تعرض صورا لخريطة المغرب مبتورة من صحرائه من قلب مراكش ﻿

تفاجأ المتتبعون بإحدى الشركات العالمية و هي تعرض خريطة المغرب مفصولا عن صحرائه، بل يحمل رمز جمهورية البوليساريو الوهمية.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



تفاجأ المتتبعون بإحدى الشركات العالمية و هي تعرض خريطة المغرب مفصولا عن صحرائه، بل يحمل رمز جمهورية البوليساريو الوهمية.

وهي فضيحة من العيار الثقيل تلك التي عاشتها مدينة مراكش صبيحة اليوم الخميس خلال لقاء رفيع المستوى لعدد من الخبراء في المجال الرقمي عبر العالم عقد بأحد الفنادق الفاخرة بالمدينة.

وأكدت مصادر تتبعت اللقاء لـ"شوف تيفي" أن الشركة الفرنسية " African cristal festival" بشراكة مع "إتحاد وكالات الإستشارة في الاتصال" و عدد من الشركاء التجاريين و الإعلاميين المعروفين بالمغرب هم المنظمون لهذا اللقاء.

حيث تقدمت شركة "IPSPOS " بتقديم عرضها حول موضوع الإستهلاك بإفريقيا، قدمته مديرة الشركة بإفريقيا "فلورنس دو بيكول"، وأظهرت على شاشة العرض صورة للقارة الإفريقية فيها العلم الوطني المغربي مبتورا من صحرائه، في تجاوز صارخ من الشركة الذكورة للوحدة الترابية لبلادنا. والغريب أن لا أحد من الحضور المغاربة و المتمتعين بالجنسية المغربية حرك ساكنا بعد بث الصورة الفضيحة، باستثناء بعض ممثلي إحدى الشركات المغربية المتخصصة في تصميم و تطوير برامج إنشاء المواقع الإلكترونية.

فمن الذي سمح لهذه الشركة بعرض صور تضرب في العمق الوحدة الترابية؟ علما أنها تستفيد من عدد من الصفقات بالمغرب كان آخرها مشروع دراسة سوق لفائدة الشركة المغربية " HOLMARCOM" بميزانية ضخمة .