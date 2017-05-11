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'' إيكو'' يسحر جمهور فرنسا بعرض فني ناجح في أكبر مسارح باريس

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 14:48 إيكو يسحر جمهور فرنسا بعرض فني ناجح في أكبر مسارح باريس | ثقافة و فنون
'' إيكو'' يسحر جمهور فرنسا بعرض فني ناجح في أكبر مسارح باريس
شهد ''هاشتاك لاغتيست'' العرض الجديد الكوميدي، الذي قدمه النجم ''عبدالرحمان أوعابد'' الملقب بـ''إيكو''، ليلة أمس الأربعاء بـ ''الأولمبيا'' أحد أكبر المسارح بالعاصمة الفرنسية باريس، نجاحا كبيرا .

شوف تيفي:

شهد ''هاشتاك لاغتيست'' العرض الجديد الكوميدي، الذي قدمه النجم ''عبدالرحمان أوعابد'' الملقب بـ''إيكو''، ليلة أمس الأربعاء بـ ''الأولمبيا'' أحد أكبر المسارح بالعاصمة الفرنسية باريس، نجاحا كبيرا .

وذكرت مصادر من العاصمة الفرنسية أن عرض ''هاشتاك لاغتيست''، الذي يعتبر امتدادا وتتمة للعرض الكوميدي السابق ''اشتاتاتا''، شهد حضورا جماهيريا كبيرا، حيث حج إلى المسرح، -الذي شهدت خشبته عروضا ضخمة لفنانين عالميين- إقبالا جماهيريا كبيرا للجالية المغربية والعربية المقيمة بالديار الفرنسية والبلدان المجاورة، كما شهد العرض حضور بعض الفنانين المغاربة، الذين قرروا مساندة ''ايكو'' في أول عرض له بعاصمة الأنوار مثل ''جمال الدبوز''، الذي قرر مساندته مند سنوات، حيث قدم له مفاتيح افتتاح أكبر مهرجان للضحك بالمغرب ''مهرجان مراكش للضحك '' لسنتين إلى جانب هيثم مفتاح، وأمين الراضي الذي قدم هو الآخر نبدة من عرضه في افتتاح السهرة التي كانت ناجحة في كل المقاييس.

وجاء تقديم ابن المدينة الحمراء ''إيكو'' لعرضه الجديد ''هاشتاك لاغتيست''، بعد النجاح الذي لقيه في عدة مدن مغربية، حيث اسمتع الجمهور بفقرات العرض المختلفة التي جمعت بين الغناء والرقص وتشخيص عدة مواقف كوميدية تعرض لها الكوميدي ''ايكو'' في بداياته .

‫شوف تيفي

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ايكو الكوميدي الأولمبيا المدينة الحمراء جمال الدبوز شوف تيفي

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