مؤلم..نهاية بشعة لحياة مسن بمدينة وجدة ﻿

شهدت عاصمة الشرق مدينة وجدة، يومه الخميس، حادثة سير وصفت ب''المروعة''، راح ضحيتها شخص متقدم في السن.

''شوف تيفي''



شهدت عاصمة الشرق مدينة وجدة، يومه الخميس، حادثة سير وصفت ب''المروعة''، راح ضحيتها شخص متقدم في السن.

وذكرت مصادر ل''شوف تيفي''، أن الهالك المسن كان يمتطي دراجة نارية، إلا أن سيارة من نوع ''رونو 18'' إصطدمت به وأردته قتيلا على الفور.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الشخص المتوفى كان بصدد اصطحاب حفيدة له من إحدى المؤسسات الخصوصية، إلا أن السرعة الجنونية التي كانت تسير بها السيارة، كانت كفيلة بإنهاء حياته.

وأكدت ذات المصادر أن عناصر الشرطة القضائية، حضرت إلى عين المكان وأنجزت محضر معاينة وفتحت تحقيقا في الموضوع لتحديد ملابسات الحادثة، فيما تكلفت عناصر الوقاية المدنية بنقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الفارابي بوجدة.