مثير..مواطن يقاضي شركة للطيران والسبب إبرة طبية ﻿

قرر مواطن أسترالي مقاضاة شركة ''كانتاس الأسترالية'' للطيران، بسبب عثوره على إبرة طبية وسط وجبة قدمت له خلال الرحلة، التي كانت متوجهة صوب سيدني من بريزبن دجنبر الماضي.

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قرر مواطن أسترالي مقاضاة شركة ''كانتاس الأسترالية'' للطيران، بسبب عثوره على إبرة طبية وسط وجبة قدمت له خلال الرحلة، التي كانت متوجهة صوب سيدني من بريزبن دجنبر الماضي.



ووفق ما ذكرته صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، فإن الرجل قرر مقاضاة شركة كانتاس الأسترالية، حيث يقول إن العثورعلى الإبرة تسبب له في صدمة واكتئاب بعد تناول الطعام كله تقريبا.



وكشف المواطن الخمسيني، أنه شعر بألم حاد في لسانه بعد تناول قطعة دجاج، الشيء الذي جعله يستدعي أحد المضيفين ويخرج القطعة من فمه ليكتشف أن وسطها إبرة، فأخذ منديلا ووضع فوقه الإبرة والتقط صورة لها من أجل مقاضاة الشركة.



ورفضت شركة ''كانتاس'' هذا الادعاء، وقالت ''من غير الممكن وصول إبرة إلى وجبة في الطائرة، لأنه يتم فحص كل الوجبات مرتين بواسطة أجهزة كشف المعادن قبل تحميلها إلى الطائرة''. , وأضافت الشركة ''لا يوجد أي دليل على أن الإبرة كانت وسط الوجبة''.