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عاجل وبالصور..شوفو أشنو واقع أمام محكمة عين السبع بالبيضاء بسبب مول الشكارة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 13:45 عاجل وبالصور..شوفو أشنو واقع أمام محكمة عين السبع بالبيضاء بسبب مول الشكارة | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..شوفو أشنو واقع أمام محكمة عين السبع بالبيضاء بسبب مول الشكارة
يمثل البودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ ''مول الشكارة''، يومه الخميس، أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، للنظر في التهم الموجهة إليه.

"شوف تيفي"

يمثل البودكاست الشهير محمد بنيس الملقب بـ "مول الشكارة"، يومه الخميس، أمام النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، للنظر في التهم الموجهة إليه.

وتعرف الساحة المقابلة للمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، في هذه اللحظات، تجمع العشرات من المواطنين في وقفة احتجاجية تضامنية مع البودكاست الشهير محمد بنيس المعروف بـ "مول الشكارة"،

ورفع المتضامنون مع "مول الشكارة" مجموعة من الشعارات، التي طالبوا من خلالها السلطات بإطلاق سراح البودكاست، والكشف عن حقيقة التهم الموجهة إليه.

تجدر الإشارة إلى أن "مول الشكارة"، متابع بتهم التشهير بسيدة تنحدر من مدينة أكادير، وارتكاب جرائم تدخل في إطار الحق العام ومن بينها السرقة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عين السبع البودكاست السراح السرقة مول الشكارة

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