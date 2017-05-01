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هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق غدا الجمعة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 13:40 هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق غدا الجمعة | مجتمع
هام للمغاربة..أمطار وزخات رعدية بهذه المناطق غدا الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الخميس، نزول أمطار وزخات رعدية بمنطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الخميس، نزول أمطار وزخات رعدية بمنطقة طنجة والريف الغربي واللوكوس.

وستكون السماء أحيانا غائمة جزئيا ستعطي أمطارا أو زخات متفرقة ومن المحتمل أن تكون رعدية بالسهول الأطلسية شمال الصويرة، السايس، مرتفعات الاطلس الكبير والمتوسط وشمال المنطقة الشرقية. كما ستظل السماء غائمة جزئيا في باقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب، شمالية غربية بالشمال والوسط، وجنوبية غربية بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، والشرق وسوس، وما بين 18 و22 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و23 درجة بالسواحل والسهول الشمالية وشمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية، وما بين 23 و27 درجة بالسهول الداخلية، وما بين 28 و32 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى بمنطقة البوغاز وما بين طتمطان والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

 

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المغرب شوف تيفي القطاع الشمالي السفوح السهول الشمالية الأقاليم الجنوبية منطقة البوغاز

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