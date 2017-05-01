بن كيران يستعد للمؤتمر المقبل ''للبيجيدي'' من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران ربط الإتصال هاتفيا مع قياديين في حزب العدالة والتنمية، تداول في الأزمة والزلزال الذي ضرب الحزب منذ إعلان تشكيل الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، وكذا الوقوف

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران ربط الإتصال هاتفيا مع قياديين في حزب العدالة والتنمية، تداول في الأزمة والزلزال الذي ضرب الحزب منذ إعلان تشكيل الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، وكذا الوقوف على سير أشغال التحضير للمؤتمر المنتظر الصيف المقبل.

وحسب مصادر مطلعة، فحديث الأمين العام لحزب ''المصباح'' عن الإستعدادات الجارية للمؤتمر المقبل، هي إشارة إلى قرب إنهاء عبد الإله بن كيران زيارته للديار المقدسة لقضاء العمرة والتي لن تتجاوز الأسبوع المقبل على أعلى تقدير، حيث أكد البلاغ الأخير للأمانة العامة للحزب أن إجتماعها جاء جاء بتنسيق وموافقة من بن كيران، بل حتى البلاغ الذي أعقب الإجتماع أصدر صبيحة اليوم الموالي للإجتماع مايعني حضور بن كيران حتى في صياغة البلاغ.

وظهر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران في صورة ملتقطة مع شابين بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وهي الصورة التي تداولت بشكل كبير، حيث تفاعل أعضاء بالحزب مع الصورة معلنين قرب عودة الأمين أملا في إنعقاد مجلس وطني إستثنائي.