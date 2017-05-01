عاجل وحصري..مول البراسولات ينهي حياة سائح إيرلندي خلال ممارستهما الشذوذ الجنسي في جلسة خمرية بتغازوت+تفاصيل خطيرة ﻿

في جديد الجريمة المروعة، التي هزت منطقة تغازوت، خلال الأسبوع الجاري، علمت ''شوف تيفي'' يومه الخميس، من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، أعادت تمثيل الجريمة بحضور المشتبه فيه، الذي كشف عن الطريقة التي

"شوف تيفي"

في جديد الجريمة المروعة، التي هزت منطقة تغازوت، خلال الأسبوع الجاري، علمت "شوف تيفي" يومه الخميس، من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، أعادت تمثيل الجريمة بحضور المشتبه فيه، الذي كشف عن الطريقة التي أنهى بها حياة سائح أجنبي من إيرلندا.

وأكد المصدر ذاته أن مرتكب الجريمة المنحدر من مدينة مراكش، والذي يعمل بشاطئ تغازوت في كراء المظلات الشمسية "الباراسولات"، ربط علاقة صداقة مع الضحية الإيرلندي، الذي وعده بأخذه معه إلى إيرلندا، وخلال جلسة خمرية جمعت بينهما، طلب السائح من صديقه ممارسة الشذوذ الجنسي، لتتطور الأمور بعد ذلك بينهما. ولما علم "مول البراسولات" أن الضحية لن يفي بوعده والمتعلق بسفره إلى إيرلاندا، قام بتوجيه العديد من الطعنات المميتة له.

وكانت مصالح الدرك الملكي بتغازوت، قد تمكنت، صباح أمس الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة ويحمل جروحا على مستوى الوجه، للاشتباه في تورطه في مقتل مواطن أجنبي من جنسية إيرلندية، بعد إشعارها من طرف حارس إحدى الإقامات السكنية بمنطقة تغازوت بتصاعد صراخ صاخب من داخل أحد المساكن ليتم العثور على المواطن الأجنبي يحمل آثار عنف بواسطة السلاح الأبيض على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة مضاعفات الإصابة.