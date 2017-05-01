عاجل.. هذا هو جديد فضيحة إنجاب فتاة قاصر لرضيع من والدها بأكادير ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها يومه الخميس، أن وكيل الملك بابتدائية أكادير، أنهى نسبيا معاناة الأسرة التي أنجبت ابنتها القاصر ، أخيرا، رضيعا من والدها، بعد أن أمر بإيداع الرضيع لدى مؤسسة ترعى بالأطفال

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها يومه الخميس، أن وكيل الملك بابتدائية أكادير، أنهى نسبيا معاناة الأسرة التي أنجبت ابنتها القاصر ، أخيرا، رضيعا من والدها، بعد أن أمر بإيداع الرضيع لدى مؤسسة ترعى بالأطفال المتخلى عنهم.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة، جاءت بعد تدخل جمعية نحمي ولدي لحقوق الطفل، نظرا للحالة النفسية الصعبة للأم البالغة من العمر 16 والتي وجدت نفسها وهي في هذه السن المبكرة مجبرة على العناية برضيع و الكارثة الكبرى أن هذا الأخير كان نتيجة علاقة جنسية تحت الإكراه جمعتها بوالدها البالغ من العمر 45 سنة.

وكانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة، حينما ربطت الاتصال بجمعية "نحمي ولدي لحقوق الطفل، حيث أكد منسقها بعاصمة سوس، أن الفتاة القاصر كانت ضحية استغلال جنسي من طرف والدها لمدة طويلة، ما أسفر عن إنجابها لطفل وتدهور حالتها النفسية، مشيرا إلى أن والدها مرتكب هذا العمل الإجرامي البشع تمت إحالته على سجن ايت ملول.